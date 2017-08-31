20-летие гибели принцессы Дианы

31.08.2017, 15:56

20 лет назад в ночь на 31-е августа под парижским мостом Альма произошла авария, в которой погибла британская принцесса Диана и её друг Доди Аль- Файед, сын египетского миллиардера.

Цветы, свечи и записки несут парижане и гости французской столицы к установленному неподалёку от моста памятнику "Огонь свободы", который считается неофициальным мемориалом, посвящённым принцессе.

Накануне годовщины гибели Дианы её сыновья принцы Уильям и Гарри почтили память матери в мемориальном "Белом саду" в Лондоне. Он находится неподалёку от Кенсингтонского дворца, который был резиденцией леди Ди, а сейчас там живут принц Уильям и его супруга Кейт.

20 лет спустя память о принцессе еще свежа в сердцах многих британцев.

"Мне посчастливилось встретиться с Дианой. когда она была еще подростком, - говорит 82-летний Терри Хат, - ещё до её замужества. И я думаю, что если бы она осталась в живых, она стала бы прекрасной королевой. Она изменила королевскую семью, сделала её более современной, она была просто восхитительна, и я знаю, что говорю".

У ворот Кенсингтонского дворца поклонники оставляют цветы и плакаты в память о той, кого называли "Принцессой сердец". О леди Ди снято несколько документальных и художественных фильмов, а в 2002 году она заняла третье место в списке величайших британцев всех времён, оставив позади Шекспира, Дарвина и Ньютона.

Официальных поминальных мероприятий в день гибели принцессы - бывшей жены наследного принца Чарльза - королевская семья Великобритании не планирует. Об этом сообщает EuroNews.