Минфин одолжил 100 млн грн

23.08.2017, 16:10

Министерство финансов вчера, 22 августа, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 99,9 млн грн.

Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.

Минфин продал госбонды со сроком обращения 322 дня под 14,4% годовых. На покупку ценных бумаг поступила только одна заявка, которую министерство и удовлетворило.

15 августа Министерство финансов продало ОВГЗ на 10, 3 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.