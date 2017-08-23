Минфин одолжил 100 млн грн

23.08.2017, 16:10
Министерство финансов вчера, 22 августа, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 99,9 млн грн.
Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.
Минфин продал госбонды со сроком обращения 322 дня под 14,4% годовых. На покупку ценных бумаг поступила только одна заявка, которую министерство и удовлетворило.
15 августа Министерство финансов продало ОВГЗ на 10, 3 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.