Средства от продажи энергокомпаний уже поступили в госбюджет

23.08.2017, 16:11

Средства от продажи 25% акций Киевэнерго, ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Донецкоблэнерго в полном объеме поступили в госбюджет Украины. Общая сумма поступлений составила 1,32 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

16 августа на фондовой бирже ИННЕКС прошли торги акциями ДТЭК Донецкоблэнерго. Пакет акций был продан за 143,81 млн грн. Победителем аукциона стала, входящая в группу СКМ Рината Ахметова компания Ornex.

18 августа на фондовой бирже ПФТС проданы по 25% акций Киевэнерго и ДТЭК Западэнерго. Цена продажи составила 760 млн грн и 417,16 млн соответственно. В результате торгов цена акций ДТЭК Западэнерго выросла на 20% или 70 млн грн. Победителем аукциона признана та же компания Ornex.

До конца августа планируется продать госпакеты акций еще пяти энергокомпаний.

Напомним, сегодня ФГИУ со второго раза не смог продать акции Сумыоблэнерго. Единственный претендент на покупку принадлежащих государству 25% акций компании так и не сделал ценового предложения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.