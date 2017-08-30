ProZorro запустила механизм вычисления сомнительных тендеров

30.08.2017, 17:01

30 августа начала работать система риск-индикаторов ProZorro. Она позволяет в автоматическом режиме выявлять закупки, в которых потенциально есть нарушение норм и принципов Закона "О публичных закупках". Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

На начальном этапе будет рассчитываться 16 показателей, которые будут сигнализировать о рисках. В перспективе их будет более 60.

Среди критериев, которые отслеживает система: аномальная экономия (более 60%), работа поставщика только с одним заказчиком, не детализировано тендерное объявление, чрезмерно большое количество лотов в одной закупке и другие.

Также система отметила, что наиболее распространенными рисками является "Победитель незначительно менял цену" (41%), "Очень малый шаг понижения цены" (35%), "Не детализированный CPV (код товара, который закупают)" (встречается почти у 13% рассчитанных закупок).

"Одно из преимуществ электронной системы закупок - это быстрый доступ к большому массиву данных. Ранее документация по проблемному тендеру могла просто испариться, сегодня - мы можем анализировать ее еще до того, как тендер состоялся", - отметил на презентации системы первый замглавы МЭРТ Максим Нефьодов.

По его словам, бизнес и правоохранительные органы смогут использовать риск- индикаторы для того, чтобы определять надежность заказчиков и проверять их деятельность. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.