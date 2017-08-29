29.08.2017, 09:59

По словам представителя президента в Раде, на должность нового руководителя НБУ рассматриваются банкиры, которые являются независимыми и полностью удалены от политического влияния.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что глава государства Петр Порошенко до конца сентября должен внести на рассмотрение парламента новую кандидатуру на должность председателя Национального банка.

Об этом она сказала в эфире "5 канала".

"До конца сентября президент внесет кандидатуру председателя Национального банка Украины", - отметила Луценко.

По ее словам, на должность нового руководителя НБУ рассматриваются банкиры, независимые и полностью удаленные от политического влияния.

"Эта кандидатура, я думаю, будет внесена в середине, я даю себе люфт, до конца сентября месяца", - уточнила Луценко.

Председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая, ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ руководит регулятором первый заместитель председателя Яков Смолий.

Глава государства, который, согласно Конституции Украины, должен подать на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру преемника Гонтаревой, на пресс- конференции 14 мая заявил, что рассматривает несколько кандидатур.

Гонтарева с 8 августа по 26 сентября будет находиться в отпуске за свой счет и за счет отгулов. Об этом сообщает УНИАН.