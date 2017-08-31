НБУ впервые за два месяца вышел на рынок с продажей валюты

31.08.2017, 16:26

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 31 августа, $44,3 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $53,3 млн по курсу от 25,5 грн/долл до 25,72 грн/долл.

НБУ продавал валюту по курсу 25,68 грн/долл.

До этого НБУ выходил на рынок с продажей валюты 5 июля и продал $34,9 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,1189 грн.

Ранее аукцион по продаже валюты состоялся 10 февраля. Тогда регулятор продал $26,9 млн по курсу до 27,231 грн.

На аукционе 29 августа регулятор купил у банков $32,2 млн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.