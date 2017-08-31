Статус биткоина в Украине определят до конца сентября

31.08.2017, 16:23

Правовой статус криптовалюты биткоин в Украине будет определен до конца сентября. Об этом сообщил депутат Алексей Мушак на своей странице в Facebook.

"Сегодня состоялась заседание Совета финансовой стабильности, где пообещали урегулировать статус Bitcoin... Будет общая позиция Национального банка, Минфина, НКЦБФР и других регуляторов по этому поводу... Но решили взять три недели для работы Task Force", - написал он.

Общую позицию обнародуют на сайтах всех регуляторов, добавил депутат.

Вчера Государственная фискальная служба напомнила, что статус биткоина в Украине определяется разъяснением НБУ, которое появилось еще в 2014 году.

До этого заместитель председателя НБУ Олег Чурий сообщил, что биткоин не имеет определенного правового статуса в Украине.

Стоимость всех имеющихся в обращении электронных валют мира 28 августа выросла до рекордных $160 млрд. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.