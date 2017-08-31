НБУ разработал мобильное приложение об элементах защиты гривни

31.08.2017, 16:15

Национальный банк разработал интерактивное мобильное приложение "Украинская гривня" для демонстрации пользователям всех элементов защиты национальной валюты Украины.

"Специалисты Национального банка впервые разработали специальное мобильное приложение о защите гривни, которое позволит каждому из вас с помощью любого гаджета познакомиться с украинской гривней ближе", - сказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе презентации приложения.

Он подчеркнул, что Национальный банк постоянно модернизирует и защищает украинскую валюту, воплощая максимально возможный спектр мировых инноваций.

В свою очередь, директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк продемонстрировал основные возможности приложения, в том числе видеопросмотр элементов защиты на примере купюр номиналами 100 и 500 гривень.

"В интерактивной форме отражены защитные признаки с имитацией просмотра банкноты против света, отображен кинематический эффект и элементы, которые чувствуются наощупь, а также изображения и надписи, которые можно увидеть при помощи увеличительного стекла", - пояснил он.

Также в НБУ сообщили, что бесплатное приложение "Украинская гривня" доступно для всех пользователей мобильных девайсов после его загрузки в App Store, Google Play или на сайте регулятора, а в ближайшее время будет представлена англоязычная версия приложения. Об этом сообщает УНИАН.