Луценко: В Николаеве задержаны члены ОПГ

29.08.2017, 16:49

В Николаеве в ходе сегодняшней спецоперации задержаны пять предполагаемых членов преступной группировки, в том числе ее лидер, местный бизнесмен Михаил Титов, известный в криминальных кругах под прозвищем "Мультик".

Об этом в своем Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В результате совместной операции ГПУ и (управления) "К" СБУ в Николаеве задержаны пять человек, в том числе лидер устойчивой преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик", - сообщил он.

По словам Луценко, задержанные подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, автоугонами, присвоением имущества и государственных средств.

"При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области", - отметил генпрокурор.

Сегодня, 29 августа, правоохранители проводили в Николаеве одновременно около 90 обысков у местных депутатов горсовета и бизнесменов. В прокуратуре сообщили, что следственные действия направлены на "противодействие преступности в сфере завладения бюджетными средствами, вымогательства, рейдерства, угроз убийством и других тяжких преступлений". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.