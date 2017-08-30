СБУ обвинила "Русал" в уничтожении Запорожского комбината

30.08.2017, 10:17

Служба безопасности Украины обвинила представителей компании "Русал" в умышленном уничтожении Запорожского алюминиевого кобмината в интересах конкурентов из России. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Обвинения по делу по статье "диверсия" предъявлены десяти подозреваемым, среди которых - трое россиян. Ущерб от их действий СБУ оценивает примерно в 39 миллионов долларов.

По версии следствия, аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций Запорожского алюминиевого комбината. После этого предприятие было остановлено, а ликвидное оборудование было передано компании, подконтрольной российским структурам.

Официальный представитель "Русал" заявил ТАСС, что компания расценивает действия украинских властей как "попытку политического давления" в ответ на иск, поданный против правительства Украины в международный суд по защите инвестиций.

Комбинат, которыйбылединственным производителем алюминия на Украине, полностью прекратил выпуск продукции в 2014 году.

В 2015 году правительство Украины национализировало ЗАлК. У российского производителя алюминия осталось около 30 процентов акций предприятия. Об этом сообщает "Радио Свобода".