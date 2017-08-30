Чиновников Мукачевского горсовета поймали на присвоении 4,7 млн гривень

30.08.2017, 16:22

Должностные лица одного из коммунальных предприятий Мукачевского городского совета в ходе тендерных закупок присвоили почти 4,7 млн гривень, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, оперативники Управления защиты экономики Национальной полиции в Закарпатской области разоблачили схему закупки 20 городских автобусов по завышенным ценам. Служащие переплатили частному предпринимателю почти 4,7 млн гривень бюджетных средств.

"Следственным отделом Мукачевского отдела полиции областной полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - добавили правоохранители.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали шестерых подозреваемых в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена".

9 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении семерым причастным к разворовыванию средств проекта "Стена", в частности, должностным лицам Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков.

Ранее сообщалось о том, что Генеральная прокуратура Украины расследует факт растраты и присвоения бюджетных средств на сумму более 100 млн гривень при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украинско- российской государственной границы. Это так называемый проект "Стена" на востоке Украины и на админгранице с оккупированным Крымом. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".