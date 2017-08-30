СБУ: В Одессе предприятие пыталось закупить российское оборудование на госсредства

30.08.2017, 16:01

В Одессе коммунальное предприятие намеревалось закупить некачественное оборудование российского производства на сумму более 7 миллионов гривень, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook.

Правоохранители установили, что одно из коммунальных предприятий Одессы объявило конкурс на закупку оборудования для собственных нужд. Во время проверки документации сотрудники СБУ выяснили, что условия тендера "выписаны" именно под продукцию российского производства.

Отмечается, что чиновники сформировали свои требования, проигнорировав решение Национального комитета по промышленному развитию Украины о предоставлении обязательного преимущества отечественным производителям при проведении любых конкурсов для обеспечения продукцией госпредприятий.

Как заключили эксперты профильного государственного научно- исследовательского института, продукция РФ худшего качества по сравнению с отечественными аналогами и не соответствует действующим техническим требованиям.

Сообщается также, что по материалам Службы безопасности тендерный комитет отменил закупку российского оборудования.

В спецслужбе подчеркнули, что новые требования закупок предусматривают участие исключительно отечественных производителей.

Как сообщалось ранее, должностные лица одного из коммунальных предприятий Мукачевского городского совета в ходе тендерных закупок присвоили почти 4,7 млн гривень. Госслужащие приобрели у частного предпринимателя 20 автобусов по завышенным ценам. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".