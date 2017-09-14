Инвестиции в инфраструктуру, агробизнес, кредитные инструменты для бизнеса - "План Маршалла"

14.09.2017, 15:40

"План Маршалла для Украины" является инициативой Литовской Республики для помощи Украине на 2017-2020 гг., предусматривающий среди прочего план экономической, финансово-инвестиционной поддержки, включая последовательное усиление стратегического диалога Украина - страны Запада для обеспечения евроинтеграции Украины.

"Европейский Союз и западные доноры в 2014-2017 годах очень помогли нам средствами для макроэкономической стабилизации и позволили начать восстановление экономики. Но вспомним, как послевоенная Европа осуществила экономический прорыв. Куда были направлены средства международной поддержки? "План Маршалла" - это план инвестиций в реальный сектор: инфраструктуру, агробизнес, кредитные инструменты для малого и среднего бизнеса", - пояснил Степан Кубив.

Андрюс Кубилюс, соавтор "Плана Маршала для Украины", рассказал, что инициатива основана на опыте Литвы в проведении реформ в 1990-х годах. "Мы понимаем, что для того чтобы удержать надлежащий темп реформ, необходимо поддерживать мотивацию общества и политиков. Для Литвы такой мотивацией была перспектива членства в ЕС, которую нам предложили с самого начала", - отметил экс-премьер.

Народный депутат Анна Гопко в свою очередь отметила, что уже начала работу рабочая группа, состоящая из представителей Правительства и Парламента. Задача рабочей группы совместно с литовской стороной - до 25 сентября разработать конкретные шаги и меры инвестиционного плана, которые будут представлены на Саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года.

Об этом сообщает "Правительственный портал".