21.09.2017, 18:11

Во время последнего размещения еврооблигаций украинские ценные бумаги пользовались спросом. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в ходе встречи с делегацией Европейского парламента.

"Недавно Украина сделала внешние заимствования и мы можем сказать, что мы сделали это достаточно удачно - был огромный спрос на украинские ценные бумаги и это означает, что в Украину вернулось доверие инвесторов", - отметил Гройсман.

В свою очередь это может ослабить реформаторские усилия, опасается управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж.

"Момент, который меня больше беспокоит: очень успешно на этой неделе были эмитированы евробонды. Это означает, что положение (для властей) стало удобнее, что ослабится давление на реформы", - сказал он на Украинском финансовом форуме в Одессе 21 сентября.

Малиж добавил, что сейчас наступает зимний период, который может затянуться до выборов...