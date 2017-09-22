"Украина - страна возможностей для инвесторов", - Президент

22.09.2017, 02:15

В ходе рабочего визита в США Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями ведущих американских компаний. Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Петр Порошенко подчеркнул, что, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина не только стабилизировала макроэкономическое положение, но и перешла к росту.

Он обратил внимание, что согласно опросу, сделанного журналом Institutional Investor, Украина заняла первое место в списке стран, которые планируют посетить потенциальные инвесторы в последующие 12 месяцев.

"Украина - страна возможностей для инвесторов", - отметил Президент Украины.

Президент подчеркнул, что американские компании являются надежными партнерами украинского бизнеса за рубежом и желаемыми иностранными инвесторами в Украине.