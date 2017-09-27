Украина и Турция договорились о защите инвестиций

27.09.2017, 12:42

Сегодня, 27 сентября, Правительство одобрило проект Соглашения между Украиной и Турцией о взаимном содействии и защите инвестиций, которе будет способствовать углублению экономического сотрудничества между двумя странами, а также будет стимулировать выведение на качественно новый уровень взаимной инвестиционной активности их резидентов.

Положения Соглашения в первую очередь определяют сферу практического его применения, пути содействия инвестициям и их защиты на территории обеих стран, пути формирования максимально благоприятного для двух стран режима инвестирования, а также вопросы организации документооборота.

Проект Соглашения предусматривает предоставление инвесторам гарантий защиты от незаконной конфискации или национализации активов, права свободного перевода платежей за границу, суброгации *, а также определение порядка разрешения судебных споров между инвесторами и правительствами обеих стран согласно международному праву.

Соответствующее Соглашение вступит в силу с момента получения подтверждений относительно комплексного выполнения правительствами обеих стран всех необходимых для его запуска внутренних процедур. Оно призвано заменить действующее Соглашение о содействии и защите инвестиций от 27 ноября 1996 года, подписанное в г. Анкара.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.