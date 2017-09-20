В Киеве состоится конференция по digital media с участием мировых гуру онлайн–медиа

20.09.2017, 17:39

7-8 октября 2017 года в Киеве состоится обучающая конференция (лекторий), посвященная digital media и интернет-журналистике — Online Media Guru (OMG). Мероприятие организовывается MastersHub совместно с Образовательным Порталом ТМ.

Тематики лектория: запуск и монетизация медиа; создание контента/копирайтинг; интернет-журналистика; социальные медиа; smm/контент-маркетинг.

Иностранными лекторами на этот раз будут гуру мировых онлайн-медиа, в частности:

MARK CHALLINOR, коммерческий директор компании Trinity Mirror (Великобритания), которая включает более 80 онлайн-изданий, среди которых легендарные Daily Mirror, Daily Post и Liverpool Echo News. Марк также работал над созданием мобильных платформ во всемирно известном The Telegraph. Он также входит в состав совета директоров The International News Media Association (INMA) — ведущей общественной организации для медиа-компаний, стремящихся увеличить доход. EMMA LACEY-BORDEAUX, редактор одной из самых авторитетных телерадиокомпаний мира CNN, США. Ранее она была редактором/продюсером на CNN Radio и CNN.com, которые освещали все резонансные события, начиная от президентских выборов США 2012 года до стрельбы в школе Сэнди-Хук. Эмма прочитает видеолекцию на тему сторителлинга (storytelling)

Cвои лекции прочитают CEO и главные редакторы украинских топ онлайн-медиа: Громадське радіо, AIN.UA, сеть городских порталов «В городе», ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, ONLINE.UA, Футбольный портал ua-football, Детектор медіа, платформа по раскрутке сайта B2Blogger & PRNEWS.IO, издания Петр и Мазепа, KyivPost.com и др.

Посетители получат предметные знания и навыки, а также методологию их применения, узнают:

Как создавать профессиональный и читабельный контент для медиа: основы копирайтинга, аудио-, видеомейкинг, блоггинг. Какие существуют инструменты аналитики и эффективной дистрибуции контента. Какие способы монетизации онлайн-медиа целесообразно применять: нативная реклама, subscription формат и т. д. Понимание управленческих аспектов и основ запуска онлайн-медиа.

По завершении лектория слушатели получат дипломы, которые подтвердят полученные ими знания и навыки. Также посетители мероприятия смогут подать заявку на прохождение практики/стажировки в компаниях лекторов.

Кроме того, на мероприятии посетители смогут завести новые интересные знакомства, обсудить актуальные идеи и, возможно, даже начать совместный проект.

Подробная информация о мероприятии — http://omg.mastershub.com.ua/.

Страница мероприятия в Facebook — https://www.facebook.com/events/1406203376166873/.

Регистрация и билеты — https://goo.gl/forms/gBdrGawJoUMLetu63.

Промокод на скидку в 20% — OMGMEDIA2017.

Где: г. Киев, БЦ «Парус» (конференц-центр), ул. Мечникова, 2.

Когда: 7-8 октября 2017 г.

Контакты:

mastershubua@gmail.com

+38 (067) 324-05-59