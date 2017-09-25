25.09.2017, 14:23

В странах Европы и США принято каждые 5 лет менять свой автомобиль на новый. Так водитель получает в пользование более совершенную модель и избегает денежных трат на ремонт с годами становящегося все уязвимее автомобиля. Выгодно расставаться с машиной, еще не выработавшей свой ресурс, но попавшей в ДТП или требующей дорогостоящего ремонта из-за неисправности, стало привычной практикой и на территории России, стран СНГ. Одна из компаний, оказывающей услугу "Выгодный и быстрый выкуп авто" - Планета Авто. В ее мастерских автомобиль разбирают на запчасти, которые реализуются в магазинах компании или поставляются в магазины партнеров.

Чтобы сдать авто на запчасти, нужно отправить онлайн заявку или связаться с оператором по телефону. Для оценки состояния автотехники на указанное место приезжает оценщик, он осматривает авто, связывается со службами для проверки юридической чистоты автотехники, называет сумму выкупа. Если она устраивает владельца авто, начинается оформление документации, машину забирают в мастерскую авторазборки, а владельцу выплачивается оговоренная сумма. Процедура сдачи авто на запчасти в компании Планета Авто мало чем отличается от действий сотрудников других компаний. Выгодно ее выделяют оперативность и высокие цены за сданную автотехнику.

Планета Авто – официальный дилер мировых брендов автопрома, в стране работает сеть салонов компании, в которых можно приобрести автомобили Ford, Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Skoda, Opel, Chevrolet, Hyundai, Mitsubishi. В салоны компании привлекает широкий модельный ряд автотехники, авто в кредит от планетавто, наличие запчастей для иномарок. Наряду с б/у деталями, полученными при авторазборе по месту, в магазинах есть контрактные запчасти. И каждый покупатель может выбрать для своего авто ремдетали устраивающего ценового диапазона.