Зачем нужен виртуальный сервер?

25.09.2017, 14:07

Для размещения программного ресурса, доступного многим посетителям, не обязательно покупать дорогостоящее оборудование и на нем разворачивать свой проект. Можно пойти путем использования уже установленного оборудования, на котором после заявки и оплаты будет выделен виртуальный сервер. Выделенный VDS виртуальный сервер обладает многими преимуществами – устойчивой работой, быстрой перезагрузкой (оборудование продолжает устойчиво работать, а перегружается лишь выделенный сервер), удобным для сопровождения сервисом. Дополнительным преимуществом, которым обладает виртуальный сервер в странах СНГ – выход на аудиторию стран постсоветского пространства и в рунет.

Преимуществом VDS сервера является постоянная доступность заказанных для него технических характеристик, как размер оперативной памяти и дисковой для хранения информации, скорость обмена данными. На них не влияет рост клиентов, заказавших выделенные сервера для своих нужд. Если характеристики выделенного сервера перестанут устраивать заказчика из-за большого потока посетителей сайта или интернет магазина, технические характеристики VPS сервера можно адаптировать к новым требованиям клиента. Переход на использование сервера с характеристиками, более приемлемыми в новых условиях, провайдером firstvds будет выполнен безболезненно, без переустановки ОС и потери уже наработанной клиентуры или посетителей форумов.

При возникновении вопросов ответы на них можно найти на форумах и мини-энциклопедии, вобравшей в себя ответы на актуальные вопросы за все годы существования провайдера FirstVds (компания работает с 2002 г).

Оператор на обращения для оказания техподдержки реагирует оперативно, и это ценят клиенты. Они оценили и еще одно весомое преимущество провайдера – низкие цены.