Аренда автомобилей сделает поездку комфортной

21.09.2017, 13:34

Составить логистику для бизнес-поездки или путешествия — времязатратное и утомительное занятие. Нужно учитывать расписание поездов, автобусов, маршрутных такси, скомпоновать все воедино, чтобы не опоздать на пересадку. В Европе и США уже давно пользуется популярностью услуга аренды автомобиля.

Если деловая активность связана с частыми поездками в другие города или не хочется зависеть от общественного транспорта, аренда автомобиля — это оптимальная услуга. Взяв авто в аренду, не придется думать, как доехать до места встречи — можно полностью сосредоточиться на более важных задачах.

Чтобы взять напрокат машину, клиенты должны соблюдать условия аренды:

Достичь 21 года.

Предоставить паспорт.

Предъявить идентификационный код (для жителей Украины).

Предъявить водительские права.

Компания SiXT — один из лидеров автопроката в Европе. В автопарке компании представлены автомобили популярных брендов, все автомобили обслужены и укомплектованы всем необходимым, возраст машин не превышает 3 лет. Можно посуточно арендовать автомобиль в SIXT от суток до года. Станции аренды авто в Киеве расположены в аэропортах, на вокзале и в центре города. Отделения Sixt работают и в других городах Украины: в Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Львове, Одессе, Трускавце, Ужгороде и Харькове. Забронировать машину можно на сайте или по телефону. Служба поддержки клиентов компании круглосуточно работает по номеру (044) 383-00-06.