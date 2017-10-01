1 октября - магнитная буря не закончилась

01.10.2017, 11:19

По информации геосиноптиков, 1 октября Земля по-прежнему будет находиться под воздействием сильного солнечного ветра, сопровождающегося незначительными геомагнитными возмущениями.



Согласно прогнозу сайта Gismeteo, в ближайшие 2 дня в Киеве будет геомагнитная буря на уровне не выше "слабая геомагнитная буря" (3).



Однако, информация на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории, свидетельствует о том, что и вчера, 30 сентября, и сегодня, 1 октября, амлитуда колебаний индекса геомагнитной возмущенности по-прежнему остается значительной.



По прогнозам, опубликованным в СМИ, следующий всплеск геомагнитных возмущений на Земле ожидается в период с 10 по 14 октября.

По материалам интернет-изданий.