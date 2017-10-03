Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике за 2017 год

03.10.2017, 13:44

Шведская королевская академия объявила имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2017 год.

Ими стали трое ученых. Половину премии получит 85- летний уроженец Германии Райнер Вайсс (работающий ныне в США), а вторую половину разделят между собой американцы: 81-летний Барри Бариш и 77-летний Кип Торн. Тем самым отмечен их вклад в открытие гравитационных волн на детекторе LIGO.

Гравитационные волны - изменения гравитационного поля, которые искажают пространство и время вокруг себя - были предсказаны еще почти сто лет назад общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. Первый всплеск гравитационных волн был зарегистрирован в сентябре 2015 года благодаря модернизации LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория).

В феврале 2016 года ученые объявили, что им удалось открыть гравитационные волны, которые образовались в результате произошедшего 1,3 миллиарда лет назад слияния двух черных дыр общей массой в 53 Солнца.

Обнаружение гравитационных волн называют одним из величайших научных открытий последнего времени, которое может стать началом новой эры в астрономии.

В прошлом году премия по физике досталась Дэвиду Таулессу, Дункану Холдейну и Майклу Костерлитцу за их достижения в области топологии - отрасли математики, которая занимается свойствами материала, которые остаются нетронутыми, когда объект растянут, скручен или деформирован.

В этом году размер денежной премии увеличен с восьми до девяти миллионов шведских крон (более $1,1 млн).

Вчера, 2 октября, Нобелевскую премию по физиологии и медицине разделили трое американских ученых - Джеффри Холл, Майкл Янг и Майкл Росбаш. Они были отмечены за изучение работы внутренних биологических часов живых организмов. Об этом сообщают "Факты и комментарии".