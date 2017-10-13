ESA сообщило о выводе на орбиту европейского спутника Sentinel-5P

13.10.2017, 16:02

Европейское космическое агентство (ESA) сообщило об успешном выводе на целевую орбиту европейского спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-5P.

"В 13.46 мск спутник отделился от разгонного блока", - сообщили в московском представительстве организации в пятницу, 13 октября. На странице ESA в Twitter сообщается о получении сигнала спутника.

Ранее в тот же день ракета-носитель "Рокот" со спутником стартовала с российского космодрома Плесецк.

Спутник Sentinel-5P создан в рамках программы Copernicus с целью мониторинга качества воздуха. Он будет работать на околополярной солнечно- синхронной орбите высотой 820 км и исследовать состав земной атмосферы и состояния озонового слоя.

Программа Copernicus, в рамках которой с апреля 2014 года было запущено уже несколько аппаратов Sentinel, финансируется за счет бюджета Евросоюза и Европейского космического агентства. Данные, получаемые благодаря спутникам, будут доступны бесплатно. Их планируется использовать в лесной промышленности и сельском хозяйстве, в том числе для оценки состояния растений и почвы.

В частности, в марте 2017 года с космодрома в Куру на территории Французской Гвианы запущен пятый европейский спутник для наблюдения Земли Sentinel-2B. Он поставляет фотоматериал о материках, островах и побережьях планеты. Об этом сообщает Deutsche Welle.