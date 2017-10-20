Подписана Программа сотрудничества в сфере культуры между Украиной и Республикой Молдова

20.10.2017, 15:24

В Национальном заповеднике "София Киевская" подписана Программа сотрудничества в области культуры между Министерством культуры Украины и Министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова на 2017-2021 годы.

Соглашение подписали Министр культуры Украины Евгений Нищук и Министр образования, культуры и исследований Республики Молдова Моника Бабук.

"Подписание Программы сотрудничества - очень важный шаг для дальнейшего культурного сотрудничества между нашими странами. Мы открываем новые перспективы для создания современных творческих проектов в сотрудничестве с Республикой Молдова. Убежден, это создаст совершенно новый спектр возможностей во всех сферах социальной и культурной жизни наших стран", - отметил Евгений Нищук.

"Подписание Программы - это хороший импульс к развитию культурных связей между нашими странами, в частности, для нас очень важно видеть на своих фестивалях украинских творческих личностей", - подчеркнула Моника Бабук.

Программа сотрудничества в области культуры между Министерством культуры Украины и Министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова на 2017-2021 годы предусматривает: обмен опытом в сфере развития креативных индустрий; сотрудничество с целью активизации кинематографического производства и развития аудиовизуальной сферы; культурный обмен и сотрудничество в области театрального, музыкального, изобразительного, эстрадного и циркового искусства, кино, библиотечного и музейного дела; содействие установлению прямых контактов между учебными заведениями в сфере культуры и искусства обеих стран и реализации культурных, образовательных программ; обмен опытом по внедрению передовых технологий в сфере перемещения культурных ценностей.

Инф. Пресс-службы Министерства культуры Украины.