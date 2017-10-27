В Токио Открылся 30-й международный кинофестиваль

27.10.2017, 13:52

"Музы" азиатского кино, герои экранизированных культовых комиксов манга, именитые и начинающие актёры и режиссёры - на красной ковровой дорожке международного кинофестиваля в Токио.

В церемонии открытия принял участие оскароносный Томми Ли Джонс. Жюри под его председательством определит обладателей высшей награды из 15 кинолент, представленных на конкурсе.

Нынешний кинофестиваль празднует не только 30-летний юбилей, но и 45-летие дипломатических отношений между Японией и Китаем. Один из продуктов сотрудничества гигантов киноиндустрии двух стран - фантастический фильм Легенда о коте-демоне.

Это мистическая история о говорящем коте, чьё появление взбудоражит горожан, но даст ключ к разгадке самых сокровенных тайн в истории.

Режиссёр фильма - признанный мэтр китайского кино Чэнь Кайгэ, получивший в 1993 году "Золотую пальмовую ветвь" за драму "Прощай, моя наложница".

В рамках кинофорума состоится показ в общей сложности 200 фильмов со всего мира. Кинофестиваль продлится до 3 ноября. Об этом сообщает EuroNews.