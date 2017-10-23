Правительство закладывает 500 млн грн на развитие кинематографа в 2018 году

23.10.2017, 14:11

Кабинет Министров Украины закладывает в проект Государственного бюджета на 2018 год не менее 500 млн грн на проекты развития отечественного кинематографа и готов всесторонне способствовать формированию и принятию законодательных инициатив, которые позволят создать систему поддержки киноиндустрии.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями украинской киноиндустрии.

"В 2018 году мы предусматриваем 500 млн грн. Это те средства, которые мы направляем на поддержку. Но нам, если делать, то надо делать хорошо. Полумеры здесь не работают, - сказал Глава Правительства. - Необходимы не только деньги. Необходимо запустить систему - законодательно создать полноценную систему (развития кинематографа) и урегулировать проблемы, которые создают барьеры для такого развития".

Глава Правительства подчеркнул, что основа для компромисса есть. "Чего я хотел бы добиться? Большей прозрачности процесса (использование ресурсов), для меня важно, чтобы весь процесс был прозрачным, конкурентным и эффективным. Это усилит нашу позицию, - сказал Глава Правительства. - Я поддерживаю развитие кинематографа. И, думаю, мы найдем полное понимание (в процессе подготовки проекта Госбюджета - 2018 ко второму чтению) и определим (необходимую) поддержку, чтобы мы сделали более серьезный прорыв. Для этого есть все. Мы можем стать страной, которая является влиятельной и знаковой на карте мирового кинематографа".

Глава Правительства обратил внимание, что некоторые законодательные инициативы по развитию киноиндустрии уже наработаны и ожидают своего обсуждения в Парламенте.

Именно поэтому Правительство обратится в Верховную Раду с предложением разработать документы. "Единственное, что просил бы, четко структурировать цели, которых мы хотим достичь, определить равные правила для всех (по доступу к господдержке) и подумать о развитии региональной составляющей (привлечение регионов к кинопроизводству)", - добавил Владимир Гройсман.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.