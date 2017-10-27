Украинец Шабранский сразится с россиянином за титул чемпиона мира

27.10.2017, 14:30

25 ноября на малой арене комплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится боксерский поединок между россиянином Сергеем Ковалевым (30-2-1, 26 КО) и украинцем Вячеславом Шабранским (19-1, 16 КО), в котором определится новый чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Об этом со ссылкой на решение комитета Всемирной боксерской организации сообщает сайт vRINGe.

"Таким образом, WBO удовлетворила официальный запрос промоутера российского боксера Кэти Дува", - говорится в сообщении.

Титул чемпиона WBO стал вакантным после решения американца Андре Уорда завершить карьеру. Именно у Ковалева Уорд отобрал пояс в ноябре прошлого года, победив его по очкам, а в июне 2017-го провел успешную защиту, одолев россиянина в реванше уже досрочно - техническим нокаутом.

Специалисты считают явным фаворитом предстоящего боя экс-чемпиона и бывшего лидера полутяжелого дивизиона из Челябинска, который сейчас проживает в США. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.