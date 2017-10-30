Поединок "Шахтера" с "Фейеноордом" обслужит арбитр из Греции

30.10.2017, 16:34

Матч четвертого тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Фейеноордом" обслужит греческая бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным судьей назначен Тасос Сидиропулос, его помощниками будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Дополнительные ассистенты - Хараламбус Калогеропулос и Александрос Аретопулос, четвертый арбитр - Дамианос Эфтимиадис.

Уверен, что "Шахтер" победит в Харькове "Фейеноорд" - МаркевичОтметим, что Сидиропулос уже трижды обслуживал матчи "Шахтера" в еврокубках. При его судействе "горняки" не одержали ни одной победы. В сезоне-2013/14 "Шахтер" в Лиге Европы сыграл вничью с чешской "Викторией Пльзень" (1:1), в сезоне- 2014/15 в Лиге чемпионов разошелся миром с испанским "Атлетиком" (0:0), а в следующем году в главном евротурнире на выезде уступил шведскому "Мальме" (0:1).

Матч "Шахтер" - "Фейеноорд" состоится в среду, 1 ноября, в Харькове на стадионе "Металлист". На выезде в Роттердаме "горняки" одержали победу со счетом 2:1. Об этом сообщает УНИАН.