Матч Премьер-лиги "Карпаты" - "Динамо" пройдет со зрителями

28.10.2017, 12:17

Львовский клуб не получил никаких ограничительных документов от КДК ФФУ.

Матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги между львовскими "Карпатами" и киевским "Динамо" пройдет со зрителями, сообщает Sport.ua со ссылкой на телеканал "Футбол".

Информация о наказании "Карпат" проведением домашних матчей без зрителей за ненадлежащее поведение болельщиков не подтвердилась. Львовский клуб не получил никаких подтверждающих документов от КДК ФФУ и проводит активную работу с фанатами перед матчем с "Динамо".

Игра "Карпаты" - "Динамо" состоится 29 октября. Начало матча - в 19:30. Об этом сообщает УНИАН.