Свитолина завершила сезон победой над первой ракеткой мира

27.10.2017, 16:59

Сегодня, 27 октября, в рамках третьего раунда группового этапа Итогового турнира WTA в Сингапуре первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла румынку Симону Халеп.

Украинка еще до матча потеряла шансы на выход в полуфинал, поэтому встреча с лучшей теннисисткой планеты не имела для нее турнирного значения. Тем не менее, Элина уверенно провела поединок и сумела победить по итогам двух сетов - 6:3, 6:4.

В первом раунде Свитолина уступила датчанке Каролин Возняцки, а во втором - француженке Каролин Гарсии.

Красная группа. 3-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 4) - Симона Халеп (Румыния, 1) - 6:3, 6:4

Для Элины Свитолиной это дебютное участие на турнире, куда проходят топ-8 игроков по итогам сезона.

Текущий сезон - самый успешный в карьере украинки. Четвертая ракетка мира выиграла пять турниров (Дубай, Тайбэй, Стамбул, Рим и Торонто), а также вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".