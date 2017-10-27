ЕС предоставит почти 89,5 млн евро Правительству Украины для реализации реформ

27.10.2017, 15:19

27 октября Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и председатель Группы поддержки Украины Европейской комиссии Питер Вагнер подписали два Соглашения о сотрудничестве Правительства Украины и ЕС.

Соглашение о финансировании Программы технического сотрудничества 2017 года предусматривает предоставление Европейским Союзом помощи Правительства для повышения способности органов государственной власти по выполнению Соглашения об ассоциации и углубленной всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.

Согласно условиям, прописанным в Соглашении, предусмотрено финансирование ряда процедур адаптации законодательства Украины к праву ЕС, а также эффективной разработки и имплементации реформ.

Согласно Программе техническая помощь будет сосредоточена в приоритетных сферах, таких как государственное управление, сельское хозяйство, земельная реформа, поддержка частного сектора экономики, здравоохранение, культура, транспорт. Финансирование проектов будет осуществляться как через прямое предоставление грантовых средств, так и через косвенное их администрирование Британским советом, ЕБРР, Программой развития ООН (ПРООН).

Бюджет программы составляет почти 38,1 млн евро (из которых вклад ЕС - 37 млн ​​евро, вклад Британского совета - почти 63 тыс. евро, компенсация взноса за участие в программе COSME - 1 млн евро).

В рамках второго подписанного сторонами документа - Соглашения о финансировании программы "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине (ПРАВО)" - Европейская комиссия профинансирует ряд мероприятий по реформированию правовой системы в Украине.

К ним относятся: поддержка судебной реформы, в частности, системы правосудия, исполнения судебных решений, улучшения доступа к системе правосудия, государственным реестрам, введения санкций; поддержка реформы правоохранительной системы с акцентом на поддержку Национальной полиции Украины. Бюджет программы составляет 52,5 млн евро.

Инф. Пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.