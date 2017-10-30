Госбюджет за январь-сентябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 15 миллиардов гривень

30.10.2017, 15:48

Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 15 миллиардов гривень против 63,4 миллиарда гривень дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы госбюджета за этот период составили 585,756 миллиарда гривень, расходы - 571,069 миллиарда гривень.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет Украины за январь-сентябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 41,656 миллиарда гривень против 31,693 миллиарда гривень дефицита за аналогичный период 2016 года.

Доходы сводного бюджета за этот период составили 741,170 миллиарда гривень, расходы - 699,634 миллиарда гривень.

Дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 миллиарда гривень, или 2,9% ВВП.

Госбюджет Украины на 2017 год с корректировками предполагает доходы в размере 771 миллиард гривень, расходы - 841 миллиард гривень, предельный уровень дефицита - 77,5 миллиарда гривень, или 3% ВВП. Об этом сообщает УНИАН.