Дефицит внешней торговли Украины вырос на 8%

31.10.2017, 15:35

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-сентябре 2017 года сведен с дефицитом на уровне 4,265 миллиарда долларов, что на 8,1% выше дефицита за январь-сентябрь 2016 года на уровне 3,944 миллиарда долларов.

Профицит платежного баланса Украины вырос почти в 2 раза

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами в январе-сентябре 2017 года составил 6,034 миллиарда долларов, что на 27,9% выше дефицита за январь-сентябрь 2016 года на уровне 4,717 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами вырос в 2,3 раза - до 1,769 миллиарда долларов.

По данным НБУ, в сентябре дефицит внешней торговли составил 672 миллиона долларов, в том числе дефицит торговли товарами - 891 миллион долларов, профицит торговли услугами - 219 миллионов долларов.

Внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 миллиона долларов, что в 11 раз ниже профицита за 2015 год на уровне 3,828 миллиарда долларов.

В то же время, по обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 миллиарда долларов. Об этом сообщает УНИАН.