Минфин: Государству не хватает 10 миллиардов на выплаты субсидий по коммуналке

30.10.2017, 15:37

В государственном бюджете Украины на 2017 год предусмотрено 61 миллиард гривень для выплаты субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, при этом обязательства по их выплатам на начало отопительного сезона на 1 октября составили 71 миллиард гривень.

Об этом в эфире программы "Радио Свобода" сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

"На сегодняшний день в бюджете предусмотрено 61 миллиард гривень, обязательств на 1 октября на 71 миллиард гривень, то есть определенным образом не обеспечены бюджетные обязательства. Но мы надеемся, что в ближайшее время мы найдем решение по этому поводу. До конца года все вопросы по задолженности по энергоносителям будут закрыты", - заявил он.

Марченко отметил, что правительство уже выходило с изменениями в госбюджет летом, и дополнительно направили на увеличение господдержки в этом направлении 14 миллиардов гривень.

"Сейчас также возможны изменения в бюджете", - сказал Марченко.

Летом парламент принял изменения в госбюджет и направил 14,1 миллиарда гривень дополнительных средств на финансирование льгот и субсидий. Об этом сообщает УНИАН.