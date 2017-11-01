Закон обязывает граждан призывного возраста прийти на призывной участок даже без повестки

01.11.2017, 15:45

Закон Украины "О воинской обязанности и воинской службе" обязывает призывников, после вступления в силу Указа Президента Украины о проведении очередного призыва и после поступления повестки районного (городского) военного комиссариата, прибыть на призывной участок для прохождения призывной комиссии.

Прибыть необходимо в срок, указанный в повестке. В случае если по каким-либо обстоятельствам повестка не поступила, граждане призывного возраста обязаны явиться на призывной участок в десятидневный срок со дня начала очередного призыва.

Об этом 1 ноября во время брифинга заявил начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Валерий Дендебера.

"Всеми призывными комиссиями проводится системная профилактическая разъяснительная работа об ответственности призывников за нарушение законодательства Украины относительно выполнения воинского долга. На сегодняшний день законодательно установлен ряд факторов относительно предоставления отсрочки или вообще освобождения от призыва. Так, в статье 17-й Закона Украины "О воинской обязанности и воинской службе" указаны 33 причины, при которых призывная комиссия может предоставить гражданину отсрочку от призыва", - отметил полковник Валерий Дендебера.

За нарушение правил воинского учета, неявку по вызову на призывную комиссию или в военный комиссариат без уважительных причин решением призывной комиссии граждане привлекаются к административной или, за уклонение от призыва на срочную воинскую службу, к уголовной ответственности согласно законодательству.

"Призывники должны придерживаться своих обязательств согласно Конституции Украины и законамп Украины. Во время очередной призывной кампании, которая проходит в октябре-ноябре и апреле-мае, если призывник не получил повестку, он обязан самостоятельно прибыть в районный призывной участок (военный комиссариат), чтобы выяснить свой статус относительно призыва на срочную военную службу" , - подытожил офицер.

Инф. Пресс-службы Министерства обороны Украины.