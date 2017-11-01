ГФС и НАБУ арестовали 450 миллионов крупнейшего украинского контрабандиста

01.11.2017, 15:46

ГФС вместе с НАБУ в результате совместных действий в конце прошлой недели арестовали 450 млн грн, принадлежащих двум десяткам одесских компаний- импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

"Объясню, как работала схема. Одесская группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки. Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз", - написал Продан.

По его словам, обувь дельцы декларировали по 13 гривен за килограмм.

"Получив декларации по очевидно недостоверными данными, таможенники корректировали таможенную стоимость до уровня, который соответствовал реальной стоимости товара. Но представители одесских компаний, пользуясь пятьдесят пятой статьей Таможенного кодекса, вносили на счета таможни соответствующие финансовой гарантии, что давало возможность направить товар в свободный оборот", - отметил председатель.

Далее эти компании-импортеры обращались к одному из одесских судов. И группа судей отменяла решение таможни, фактически обязывая ее растамаживать товар по значительно заниженной стоимости и возвращать импортеру его финансовую гарантию.

"Хотя было совершенно очевидно, что доверять документам, которые предоставляют компании-импортеры, нельзя. Это полная фикция. Но одесские судьи почему-то этого не замечали", - объясняет Продан.

Как отмечается, средства контрабандистов арестованы, однако их имена не называются. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".