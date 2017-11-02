Сотрудника укрбюро Интерпола заподозрили в похищении людей

02.11.2017, 16:07

Прокуратура разоблачила группу лиц, возглавляемую 26-летним сотрудником украинского бюро Интерпола и Европола в Киеве, которые подозреваются в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Следователи киевской прокуратуры Киева сообщили вчера о подозрении сотруднику укрбюро Интерпола и его 28-летнему сообщнику по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.

"В марте 2017 года по предварительному сговору группой лиц, действуя умышленно, злоумышленники применили к мужчине наручники и для того, чтобы человек не оказывал сопротивление, начали наносить ему удары в область лица и живота", - отметили в пресс-службе.

После этого они на автомобиле потерпевшего преступники вывезли мужчину в лес, где с применением психологического и физического насилия заставили отдать им средства.

"Не выдержав давления, мужчина согласился отдать злоумышленникам 85 тыс грн, а 24 тыс грн они сняли с банковских карточек потерпевшего. После чего скрылись с места совершения преступления", - уточнили в пресс-службе.

Подозреваемые предоставили разоблачающие показания и признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях в полном объеме.

Одному из подозреваемых Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении второго соучастника продолжается.

30 октября прокуратура Киева установила причастность полицейского к похищению бизнесмена, которое произошло 29 октября этого года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.