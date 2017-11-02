В Черниговской области неизвестные обстреляли и ограбили грузовик

02.11.2017, 16:34

Неизвестные в масках ограбили грузовик, в котором в этот момент находились два пассажира. Помимо сейфа, преступники также забрали у них мобильные телефоны. Об инциденте сообщает полиция Черниговской области на Facebook.

Сообщение о дерзком ограблении пришло в полицию поздно вечером в среду, 1 ноября. Водитель грузовика, въехав на территорию Черниговской области, случайно пробил колесо. Остановив автомобиль на обочине, водитель приступил к ремонту колеса, как вдруг рядом с ним затормозила попутная машина, из который и выбежали четверо преступников в масках. У одного из них, как свидетельствуют показания, был с собой пистолет.

Злоумышленники выпустили несколько выстрелов из травматического оружия по кабине грузовика, а затем заставили выйти из транспортного средства всех пассажиров и забрали у них мобильные телефоны, а также все наличные деньги. Кроме того, преступники забрали из кузова автомобиля сейф с деньгами и скрылись в неизвестном направлении.

Сразу после происшествия, водитель грузовика, около 22:00 среды, 1 ноября, обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов объявили план "Перехват" по области и передали ориентировки машины и злоумышленников в соседние районы, а также коллегам из других областей страны.

На месте происшествия всю ночь работала следственно-оперативная группа, которая тщательно осмотрела поврежденный грузовик и место происшествия, собрала ряд вещественных улик. В данный момент расследование продолжается, информация об инциденте внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное дело по ч.2 ст. 187 УК Украины (разбой со сговором лиц). Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".