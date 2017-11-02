Прокуратура задержала одного руководителей Госавиаслужбы

02.11.2017, 16:36

2 ноября 2017 г. следователи прокуратуры города Киева совместно с оперативными работниками СБУ разоблачили руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины, который требовал $7 тыс. неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

"За указанные средства чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании", - сказано в сообщении.

Прокуратура информирует, что чиновник был задержан "на горячем" сразу после получения второй части оговоренной суммы в размере $3 тыс. Предварительно следователями был задокументирован еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получения им $1 тыс. взятки.

В настоящее время проводятся обыски в помещении Госавиаслужбы, а также по месту жительства фигуранта. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.