Киберполиция разоблачила в Киеве распространителя детского порно

02.11.2017, 16:43

Столичные правоохранители разоблачили киевлянина в распространении детской порнографии. Сейчас с ним работают следователи, злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Департаменткиберполиции Нацполиции Украины в Facebook.

В отношении 38-летнего киевлянина полицейские начали уголовное производство по ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины - ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.

Во время обыска в его квартире изъяли компьютерную технику, с помощью которой злоумышленник распространял запрещенный контент. Также найдено большое количество жестких дисков и других носителей информации, на которых хранились видеофайлы порнографического содержания.

Техника и диски изъяты и направлены в экспертный центр для проведения экспертиз.

Злоумышленник предоставляет показания. По результатам экспертизы будет решен вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения. Киевлянину грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.