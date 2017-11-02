Киберполиция разоблачила в Киеве распространителя детского порно

Столичные правоохранители разоблачили киевлянина в распространении детской порнографии. Сейчас с ним работают следователи, злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Департаменткиберполиции Нацполиции Украины в Facebook.
В отношении 38-летнего киевлянина полицейские начали уголовное производство по ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины - ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.
Во время обыска в его квартире изъяли компьютерную технику, с помощью которой злоумышленник распространял запрещенный контент. Также найдено большое количество жестких дисков и других носителей информации, на которых хранились видеофайлы порнографического содержания.
Техника и диски изъяты и направлены в экспертный центр для проведения экспертиз.
Злоумышленник предоставляет показания. По результатам экспертизы будет решен вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения. Киевлянину грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.