Убийство украинца в Гданьске: польская полиция разыскивает пятого подозреваемого

02.11.2017, 17:04

Польская полиция после задержания четырех граждан Украины разыскивает пятого подозреваемого в убийстве украинца в Гданьске.

Об этом сказал консул консульства Украины в Гданьске Виталий Максименко в эфире телеканала "112 Украина".

По словам дипломата, 1 ноября от ножевого ранения скончался гражданин Украины Александр Шулепа. Он отметил, что четверо украинцев "задержаны до времени выяснения дела в качестве подозреваемых в убийстве".

По его словам, очевидно, что подозреваемые жили в общежитии для украинских граждан, которые работают в Гданьске. Кроме того, он отметил, что о мотивах убийства пока не говорится, потому что ведется следствие.

Ранее официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 1 ноября в Гданьске убили гражданина Украины, который проживал в этом же городе. По его словам, прокуратура Гданьска подозревает четырех граждан Украины в убийстве своего соотечественника.

По данным польского телеканала TVN24, в Гданьске неизвестный нанес четыре ножевые ранения в живот 49-летнему украинцу. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Полиция задержала четырех других украинцев в возрасте от 25 до 40 лет. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Трагедия произошла 1 ноября в 17.30 по местному времени. Украинец был госпитализирован, но он умер. Об этом сообщает УНИАН.