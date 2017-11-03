Порошенко обозначил сроки перехода ВСУ на стандарты НАТО

03.11.2017, 14:44

Вооруженные силы Украины, в том числе артиллерия, должны перейти на стандарты НАТО в ближайшее время, заявил президент Петр Порошенко.

"Считаю, что уже сейчас мы должны перейти на принципы, которые доминируют среди наших стран-партнеров, членов североатлантического альянса - НАТО... Ключевая характеристика - это точность. Сегодня украинская артиллерия полностью отвечает этим требованиям. Мы уверенно продвигаемся этим путем", - сказал на полигоне в Киевской области по случаю празднования Дня ракетных войск и артиллерии.

Он сообщил, что в этом году Вооруженные силы Украины получили более 600 единиц образцов ракетно-артиллерийского вооружения, больше 250 единиц приборов ночного видения и других современных образцов вооружения.

8 июня прошлого года президент Петр Порошенко подписал Стратегический оборонный бюллетень Украины - документ оборонного планирования, разработанный с целью определения основных направлений реализации военной политики Украины и развития сил обороны до конца 2020 года, который предусматривает курс на интеграцию Украины в НАТО. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".