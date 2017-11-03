Управление артиллерией: ВСУ переходят на украинские разработки

03.11.2017, 15:20

Уже около 70% органов управления ракетных войск и артиллерии ВСУ используют современные украинские автоматизированные системы управления артиллерийским огнем.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в пятницу, 3 ноября, выступая на полигоне в Девичках Киевской области по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

"Уже около 70% органов управления ракетных войск и артиллерии используют современные отечественные автоматизированные аппаратно-программные системы управления ArtOS, Крапива, СУВА. Применение этих высокотехнологичных систем позволяет наладить качественный процесс почти автоматизированного принятия решения на применение сил и средств, наработать данные для стрельбы, быстро передавать их вплоть до каждой отдельной пушки", - сказал глава государства.

Порошенко сообщил, что на сегодня почти полностью восстановлен парк средств радиотехнической разведки, в частности звукометрический комплекс АЗК-7, комплекс артиллерийской разведки СНАР-10. Также к завершению подходит разработка современного комплекса артиллерийской разведки Радиотеодолит и модернизированного комплекса АЗК-5, подчеркнул президент.

Он отметил, что полученные от США средства контрбатарейной борьбы ВСУ используют "лучше, чем американские военные". Также, по словам Порошенко, Украина уже модернизирует поставленные Соединенными Штатами средства.

Как сообщил президент, за текущий год ВСУ получили более 600 единиц ракетно- артиллерийского вооружения, свыше 250 приборов ночного видения; были приняты на вооружение и допущены к эксплуатации переносной ракетный комплекс Корсар, беспилотные авиакомплексы Фурия и Fly Eye.

2 ноября 2017 года в Херсонской области стартовали контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.