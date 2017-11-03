ВСУ провели испытания зенитных ракет возле Крыма

03.11.2017, 15:23

На Херсонщине, вблизи населенного пункта Александровка, проведены контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.

В течение 2 ноября было успешно осуществлено девять пусков ракет по шести воздушным целям - беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс", которые имитировали полет "крылатой ракеты". Об этом сообщили в пресс- службе Минобороны.

В рамках указанного мероприятия проведены также тренировки боевой авиации с перехватом и уничтожением воздушной цели.

По словам командующего Воздушных Сил ВС Украины генерал-полковника Сергея Дроздова, практические мероприятия в первый день выполнены полностью.

В Украине разрабатывается новый оперативно-тактический комплекс "Гром", который будет способен поражать цель на расстоянии до 450 км

ОТРК "Гром" сможет стрелять в четыре раза дальше от старого советского ракетного комплекса "Точка-У", который есть сейчас на вооружении украинской армии. Об этом сообщает УНИАН.