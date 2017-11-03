Следствие назвало новые версии убийства депутата от БПП на Донбассе

03.11.2017, 16:22

Следствие назвало новые версии убийства председателя фракции "БПП" в Северодонецком городском совете Луганской области Сергея Самарского. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Луганской области.

"В настоящее время в уголовном производстве проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления. Рассматривают все возможные версии убийства, а именно политическая и журналистская деятельность депутата, личные неприязненные отношения, совершение убийства из хулиганских побуждений, а также деятельность его собственной юридической фирмы", - говорится в сообщении.

Состояние досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области. Осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту умышленного убийства депутата Северодонецкого городского совета (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Самарского нашли сегодня в 00.30 ночи с признаками насильственной смерти, у него разбита голова. Точную причину смерти полиция пока не называет, поскольку идет работа судебных медиков.

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что главной версией убийства Самарского рассматривается его политическая деятельность. Об этом сообщает УНИАН.