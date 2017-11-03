Полиция раскрыла дело об убийстве адвоката Татьяны Поповой

03.11.2017, 16:48

Полция раскрыла дело о жестоком убийстве адвоката Татьяны Поповой в поселке Циркуны под Харьковом. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Работникам Управления уголовного розыска областного главка полиции поступила оперативная информация о том, что к совершению разбойного нападения могут быть причастны два человека: 27-летний житель поселка Русские Тишки и 29-летний житель Днепровской области. Мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

"Сегодня, 3 ноября, злоумышленник был задержан розыскниками Харьковщины в городе Никополе. Другого соучастника преступления полицейские задержали накануне", - сообщили в полиции.

Следствие установило, что мужчины разработали подробный план для завладения имуществом женщины-адвоката.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения им подозрения в совершении убийства, разбоя и угона авто. Максимальное наказание за преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение. Кроме того, злоумышленники будут проверены на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

В декабре 2016 года на Харьковщине убили адвоката Татьяну Попову. У женщины остался 14-летний сын и мать пенсионного возраста. Об этом сообщает УНИАН.