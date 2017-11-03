СБУ раскрыла незаконную регистрацию медпрепарата

03.11.2017, 16:54

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли незаконную регистрацию непроверенного медицинского препарата, передает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что фирма-импортер пролоббировала регистрацию в Украине препарата для наркоза без необходимого пакета документов и исследований. Оперативники спецслужбы совместно с прокуратурой задокументировали, что эксперт госпредприятия Государственный экспертный центр Минздрава Украины сознательно рекомендовал препарат к регистрации, проигнорировав выводы экспертных комиссий Центра.

По материалам СБУ готовится отмена регистрации непроверенных лекарств, которые не успели поступить в медицинские и аптекарские заведения. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.