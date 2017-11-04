В Киеве открывается инновационная футбольная академия

04.11.2017, 11:50

5 ноября на территории киевского загородного комплекса you Olympic Village, состоится официальное открытие "Olympic Football Academy", первой футбольной академии в которой используются инновационные методы и техники обучения, инфраструктура и оборудование по примеру ведущих европейских футбольных клубов и подготовительных академий.

Olympic Football Academy- футбольная академия для индивидуальных и групповых тренировок, для эффективной и быстрой реабилитации и восстановления после травм, для интенсивных тренировок в межсезонье, для профессиональных Футболистов желающих улучшить и развит свои профессиональные качества и технику, и детская академия юных талантов в возрасте от 6 до 17 лет.

Тренеры нашей футбольной академии прошли международную сертификацию и стажировки в лучших футбольных клубах Испании, Италии и Германии.

Профессионально разработанные методики тренировок специально подобраны под различные потребности и индивидуальные особенности каждого футболиста под руководством команды опытных высококвалифицированных тренеров.

В рамках церемонии открытия примут участие руководители академии "Olympic Football Academy", легенды футбола, а так же гости праздника. После официальной части всем присутствующим проведут ознакомительную экскурсию по комплексу, где они смогут посмотреть открытые тренировки учеников академии, после гостей ждёт фуршет и время для общения. Журналисты будут иметь возможность провести фото и видео съемку, взять интервью у гостей и учеников академии, в конце пройдёт розыгрыш призов для всех гостей мероприятия. Об этом сообщает УНИАН.