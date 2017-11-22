Динамо дозаявило двух игроков на Лигу Европы

22.11.2017, 15:06

Перед матчем пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА "Динамо" дозаявил для участия в турнире двух игроков.

Это 19-летние полузащитник Евгений Смирный и нападающий Назарий Русин.

Также ранее клуб дозаявил на турнир форварда Романа Вантуха, который уже попадал в заявки в выездных матчах с "Партизаном" и "Янг Бойз", но оставался в запасе.

Напомним, игрок может быть заявлен по списку "B", если он родился 1 января 1996 или позже и находился в клубе непрерывно в течение двух лет с момента наступления 15-летия и регистрации в УЕФА. Игроки в возрасте 16 лет могут быть внесены в список B, если они непрерывно находились в своем клубе в течение предыдущих двух лет.

В течение сезона каждый клуб имеет право внести в список "B" неограниченное количество игроков. Окончательный список должен быть предоставлен не позднее полуночи по центральноевропейскому времени за день до конкретного матча.

В Тирану "Динамо" отправится сегодня после обеда, а матч со "Скендербеу" состоится в четверг, 23 ноября. Начало встречи в 22.05. Об этом сообщает "UA-Футбол".