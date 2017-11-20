Президент федерации футбола Италии ушел в отставку

20.11.2017, 16:24

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио покинул свой пост.

Об этом сообщает Football Italia. Функционер подтвердил информацию. Ранее 74- летний Тавеккио заявлял, что не намерен уходить в отставку.

Сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира 2018 года в России. После этого был уволен главный тренер национальной команды Джанпьеро Вентура, однако шквал критики обрушился и на итальянскую федерацию, в том числе на Тавеккио, который занимает свой пост с 2014 года. Об этом сообщает УНИАН.